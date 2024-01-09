В Алтайском крае подросток насмерть отравился угарным газом

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Следователи обнаружили, что печь в доме использовалась с нарушениями. Проводятся все необходимые проверки, возбуждено уголовное дело

В одном из сел Тогульского района Алтайского края в частном доме погиб 16-летний подросток. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства.

По данным краевого СУ СКР, трагедия произошла 5 января. Парень был дома один. По предварительным данным, он отравился угарным газом. Где были взрослые — не уточняется.

“При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования“, – заключили следователи.

Назначены необходимые экспертизы, расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа также проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.

Ранее в Зональном районе от отравления угарным газом погиб 7-летний мальчик .

Взято отсюда.

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