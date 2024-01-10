Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае погиб подросток, отравившись угарным газом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае погиб подросток, отравившись угарным газом

5 января в частном домовладении в одном из сел Тогульского района обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщает СК по краю. По данным следствия, несовершеннолетний находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , банкфакс алтай новости ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

10.01.2024

 Новости Барнаул

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

10.01.2024

 Образование

Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

10.01.2024

 Образование

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

10.01.2024

 Происшествия

Яхта российских туристов затонула в Таиланде

10.01.2024

 Происшествия

С высокой температурой умерла семимесячная девочка в пассажирском поезде

10.01.2024

 Происшествия

Фура столкнулась с автобусом в центре Барнаула

10.01.2024

 Происшествия

Скажите, как меня зовут. Барнаульский психиатр о том, почему молодых и старых все больше подводит память

10.01.2024

 Происшествия

Главное чудо Рождества продолжает радовать барнаульцев — фотоподборка altapress.ru

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix