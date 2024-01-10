В Алтайском крае погиб подросток, отравившись угарным газом

5 января в частном домовладении в одном из сел Тогульского района обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщает СК по краю. По данным следствия, несовершеннолетний находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.

Взято отсюда.

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