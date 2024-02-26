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В Алтайском крае пожарные потушили водонапорную башню

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В Алтайском крае пожарные потушили водонапорную башню

В селе Новохмелевка Кытмановского района огнеборцы 36-й пожарной части ликвидировали пожар на водонапорной башне.

Огонь вспыхнул внутри четырехметровой башни и горела деревянная внутренняя отделка и внешняя часть строения.

Сильный ветер осложнял тушение, но пожарные в считаные минуты ликвидировали огонь. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В результате ЧП никто не пострадал.

С обеспечением села водой проблем нет.

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Взято отсюда.

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