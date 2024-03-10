В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу из нежилого дома

В Алейске воришка пробралась в нежилой дом с целью его обчистить, но все пошло не по плану.

Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в полицию обратилась местная 37-летняя жительница. Она сообщила, что неизвестные взломали замок и пробрались в нежилой дом, откуда украли принадлежащую ей насосную станцию. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1974 года рождения. Женщина призналась, что украденное имущество сдала в пункт приема металла.

По факту совершенного преступления завели уголовное дело.

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Взято отсюда.

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