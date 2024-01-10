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В Алтайском крае полицейские задержали курьера мошенников с 600 тысячами рублей

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В Алтайском крае полицейские задержали курьера мошенников с 600 тысячами рублей

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали курьера мошенников, который забрал у двух пожилых женщин 600 тысяч рублей.

9 января в Михайловском районе Алтайского края телефонные мошенники обзвонили множество людей, в основном, по стационарным телефонам. Они сообщали, что родственники потерпевших попали в ДТП и для их спасения необходимо передать деньги.

Сотрудники полиции оперативно предприняли меры по предупреждению жителей района о мошенниках. Подавляющее число сельчан поняли, что это обман. Однако одна из пожилых женщин, 86-летняя жительница села Ракиты, поверила мошенникам и передала им 500 тысяч рублей.

Через четыре часа в полицию поступило заявление от другой пожилой женщины, 95-летней жительницы райцентра Михайловское. Она рассказала, что также получила звонок от мошенников и передала им 100 тысяч рублей.

Начальник отделения МВД России по Михайловскому району, подполковник полиции Роман Трушин, выехал на место происшествия. Перед этим он заехал в помещение, где находились банкоматы, и увидел там двух молодых людей в темной одежде. Один из них совершал операции. Как выяснилось, именно в этот момент он перечислял деньги, которые забрал у 86-летней женщины.

Руководитель отдела пресек незаконные действия, задержал злоумышленника и вызвал следственно-оперативную группу. Молодой человек 2001 года рождения, житель села Малиновое озеро, был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Задержанному избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Взято отсюда.

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