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В Алтайском крае полицейские задержали «курьера», укравшего деньги у пенсионерки

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В Алтайском крае полицейские задержали «курьера», укравшего деньги у пенсионерки

Жительница Алтайского края стала жертвой мошеннической схеме «ваш родственник попал в беду».

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, пенсионерке из Мамонтовского района 1949 года рождения позвонил неизвестный, который сообщил, что её дочка попала в ДТП. Он поставил перед фактом: необходимо заплатить 180 тысяч рублей, чтобы «замять» дело. Женщина сказала, что у нее есть лишь 125 тысяч рублей. Эту сумму доверчивая пенсионерка передала курьеру, который приехал забрать деньги. Правда, после его отъезда потерпевшая дозвонилась до своей дочери и поняла, что это был мошенник.

К счастью, сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого молодого человека. Им оказался парень 2006 года рождения, проживающий в Рубцовске и работающий таксистом. Теперь ему светит тюремный срок, так как завели уголовное дело.

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Взято отсюда.

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