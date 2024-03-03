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В Алтайском крае полностью ликвидировали крупный пожар в spa-центре

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В Алтайском крае полностью ликвидировали крупный пожар в spa-центре

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Возгорание в здании spa-центра тушили на протяжении нескольких часов. Причину пожара установят специалисты органов дознания

В Алтайском крае полностью ликвидировали пожар в spa-центре, который разгорелся на площади 1 200 “квадратов”, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Отметим, что сотрудники МЧС боролись с огнем более шести часов. Пожар произошел в spa-комплексе одного из самых дорогих отелей Алтая Grand Chalet Altay.

Напомним, поздно вечером 2 марта в Алтайском районе загорелось здание spa-центра. Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла около 600 “квадратов”. Локализовать пожар удалось, когда он достиг уже 1200 “квадратов”.

К утру 3 марта открытый огонь удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена органами дознания.

Взято отсюда.

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