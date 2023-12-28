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В Алтайском крае правоохранители объявили вознаграждение за помощь в поимке переехавшего жену сельчанина

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В Алтайском крае правоохранители объявили вознаграждение за помощь в поимке переехавшего жену сельчанина

ГУ МВД России по Алтайскому краю пообещало вознаграждение за информацию о местонахождении уроженца села Парфеново, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. По данным следствия, летом текущего года мужчина намеренно дважды переехал на автомобиле свою бывшую супругу, после чего подался в бега. До настоящего времени задержать его не удалось.

Как ранее сообщал региональный следком, вечером 1 июля в селе Парфеново Топчихинского района подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения несколько раз переехал на автомобиле бывшую жену, которая возвращалась с работы домой. После этого он скрылся с места происшествия. Женщина скончалась от полученных травм. На преступление сельчанин пошел якобы после того, как возлюбленная ушла от него.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

28 декабря пресс-служба краевого управления МВД опубликовала информацию о розыске. Уточняется, что устанавливается местонахождение Владимира Маматова 1976 года рождения. Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеются лобные залысины, глаза голубые. Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просят обратиться в органы полиции. Анонимность и вознаграждение гарантируют.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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