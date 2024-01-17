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В Алтайском крае предложили увеличить время продажи алкоголя в рознице

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В Алтайском крае предложили увеличить время продажи алкоголя в рознице

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов внес проект закона по изменению времени продажи алкоголя в рознице. Депутаты рассмотрят документ на сессии краевого Законодательного Собрания 25 января.

Согласно федеральному законодательству, розничная продажа алкогольной продукции ограничена с 23:00 до 8:00 по местному времени на территории всей страны (за исключением предприятий общественного питания). Однако регионы могут вводить дополнительные ограничения. Так, в Алтайском крае запрет на продажу алкоголя в рознице установлен с 21:00 до 9:00. Разработчик предлагает увеличить время розничной торговли алкоголем по вечерам до 23:00, таким образом установив границы запрета на продажу с 23:00 до 9:00.

По оценке Уполномоченного по защите прав предпринимателей, изменения позволят сократить спрос на алкоголь в местах продажи контрафакта, уменьшить количество «псевдобаров», где под видом оказания услуг общественного питания осуществляется открытая розничная продажа алкогольной продукции.

«В промежуток с 21 до 23 часов потребитель предпочтет купить качественную и легальную продукцию в проверенном магазине, где движение спиртного полностью отслеживается через систему ЕГАИС. К тому же среднестатистическому покупателю гораздо проще купить алкоголь в магазине шаговой доступности, не осуществляя поиск полулегальных торговых точек, которые в вечернее время могут являться центром притяжения для граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и потенциальным местом для нарушения общественного порядка», — сказал Андрей Осипов.

Разработчик считает, что благодаря принятию законопроекта увеличится объем поступлений в бюджет (за счет увеличения объемов продажи легальной алкогольной продукции и, следовательно, уплаты акцизов). Как отмечается в пояснительной записке, расширение времени продажи положительно скажется на «самочувствии» небольших несетевых магазинов, в том числе расположенных в сельской местности. Приведение времени продажи алкоголя ближе к федеральному значению станет эффективной мерой поддержки торговых организаций в условиях текущей экономической ситуации.

Добавим, что в ближайших сибирских регионах установлены следующие ограничения времени: Новосибирская область – с 22:00 до 09:00, Томская область – с 22:00 до 09:00, Республика Алтай – с 23:00 до 10:00, Омская область – с 22:00 до 10:00.

Законопроект предлагается принять в двух чтениях.

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Взято отсюда.

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