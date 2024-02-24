В Алтайском крае при пожаре в частных домах погибли люди

Происшествия случились накануне.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Быстрый Исток загорелся частный жилой дом, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила 54 квадратных метра, возгорание было локализовано.

Жертвой случившегося стала женщина 1951 года рождения, причины происшествия устанавливаются

Как отмечают в МЧС, 23 февраля 2024 года произошло несколько случаев возгорания в жилых домах, понёсших за собой гибель людей.

Так, в Смоленском районе в охваченном огнём доме погиб мужчина 1939 года рождения. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и сохранять бдительность при обращении с огнём.

Взято отсюда.

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