В Алтайском крае при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

Происшествие случилось накануне ночью.
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Деревянный дом загорелся в селе Полковниково Косихинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 21 пожарный, возгорание было открытым.
Огонь охватил 70 квадратных метров, спасти находящихся внутри людей — не удалось.
Причины случившегося устанавливаются.
Взято отсюда.
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