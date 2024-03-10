реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

Происшествие случилось накануне ночью.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Деревянный дом загорелся в селе Полковниково Косихинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 21 пожарный, возгорание было открытым.

Огонь охватил 70 квадратных метров, спасти находящихся внутри людей — не удалось.

Причины случившегося устанавливаются.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости горного алтая сегодня свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Когда начнутся Масленица и Пасха в 2024 году

Масленица — изначально языческий праздник проводов зимы и встречи весны,…

До +12 градусов. Какая погода будет в Алтайском крае…

О погоде в Алтайском крае 10 марта рассказали синоптики ЦГМС.…

В Барнауле работники магазина задержали решительного вора-кофемана

В Барнауле работники магазина задержали решительного вора-кофемана

Кофе Фото: pixabay.com Молодой человек попытался вырваться, но уйти с…

В Алтайском крае женщина украла насосную станцию и сдала на металл

В Алтайском крае женщина украла насосную станцию и сдала…

Полиция. Машина Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК Подозреваемая созналась, что сломала…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp