В Алтайском крае при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

Происшествие случилось накануне ночью.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Деревянный дом загорелся в селе Полковниково Косихинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 21 пожарный, возгорание было открытым.

Огонь охватил 70 квадратных метров, спасти находящихся внутри людей — не удалось.

Причины случившегося устанавливаются.

Взято отсюда.

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