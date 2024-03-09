В Алтайском крае продолжаются поиски пропавшего 16-летнего подростка

Фото: unsplash.com
Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112
В Алтайском крае, согласно информации поисково-спасательного отряда ” ЛизаАлерт “, продолжаются поиски пропавшего 16-летнего парня.
Ночью 5 марта он вышел из дома своих знакомых в Змеиногорске и бесследно исчез.
Ориентировка Фото: vk.com/la_altay
Ранее в рамках поисков следователи возбудили дело об убийстве .
Взято отсюда.
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