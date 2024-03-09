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В Алтайском крае продолжаются поиски пропавшего 16-летнего подростка

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В Алтайском крае продолжаются поиски пропавшего 16-летнего подростка

Фото: unsplash.com

Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112

В Алтайском крае, согласно информации поисково-спасательного отряда ” ЛизаАлерт “, продолжаются поиски пропавшего 16-летнего парня.

Ночью 5 марта он вышел из дома своих знакомых в Змеиногорске и бесследно исчез.

  • Приметы: на вид 16 лет, худощавое телосложение, рост 165 см.
  • Одежда: черная куртка без капюшона, черная шапка с синей надписью Nike, серые спортивные штаны с красно-белой надписью Fila и красно-черные спортивные зимние кроссовки.

    • Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

    Ранее в рамках поисков следователи возбудили дело об убийстве .

    Взято отсюда.

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