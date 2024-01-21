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В Алтайском крае прогнозируют еще один день в дымке и -6 градусов

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В Алтайском крае прогнозируют еще один день в дымке и -6 градусов

Фото: Сергей Кулыгин

В Бийске и Барнауле сохранятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, то есть в воздухе будут накапливаться вредные примеси

Начало новой недели в Алтайском крае не принесет существенных погодных изменений, следует из прогноза регионального Гидрометцентра .

В понедельник, 22 января, ночью по краю ожидается -24…-29 градусов, местами -18…-23, в Барнауле -24…-26 градусов. Будет без осадков, утром изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер при этом ожидается южный, 2-7 м/с.

Днем градусники покажут -12…-17 градусов, местами потеплеет до -6…-11 градусов. В столице края -12…-14 градусов. Осадков также не ожидается. Ветер не изменится.

До 18.00 понедельника в Барнауле и Бийске сохранятся все условия, которые препятствуют рассеиванию вредных веществ в воздухе, поэтому возможно дымка в воздухе.

Ранее жители Барнаула уже жаловались, что город заволокло густым смогом и стало сложно дышать .

Взято отсюда.

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