Рассказываем, насколько изменились пособия и выплаты. Спойлер: ненамного

С 1 января 2024 года в Алтайском крае проиндексировали различные выплаты и пособия. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на Минсоцзащиты. Рассказываем, сколько теперь получают матери-одиночки, военнослужащие, многодетные семьи и другие.

Ежемесячные выплаты

выплата на ребенка — 224,2 рубля. При применении районного коэффициента для граждан отдаленных территорий сумма составляет 243,8 рубля;

выплата на ребенка одинокой матери — 672,8 рубля и 731,3 рубля;

выплата на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, — 448,5 и 487,5 рублей;

выплата на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, — 336,4 и 365,6 рублей;

выплата на детей из многодетных семей (за исключением учащихся общеобразовательных организаций) — 897 и 975 рублей;

выплата на детей из многодетных семей — школьников — 1345,5 и 1462,5 рублей;

выплата семьям, усыновившим детей, — 16 071,3 и 17 468,8 рублей;

выплата при рождении до 01 января 2023 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет — 13 975 рублей.

Выплаты для льготников

труженикам тыла — 790 рублей;

почетным гражданам Алтайского края — 22 486,5 рублей;

ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края — 820 рублей;

жертвам политических репрессий — 790 рублей;

работающим и живущим в сельской местности — 1200 рублей; занятым от 50 до 75% нормы рабочего времени — 900 рублей; занятым от 25 до 50% — 600 рублей;

компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения сельским педагогам — 2800 рублей.

Единовременные выплаты

пособие семьям, усыновившим детей, — 20 000 рублей;

выплата для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи — 7500 рублей;

поощрение одному из родителей (усыновителей) при получении медали «Родительская слава», ордена «Родительская слава» или матери при присвоении ей звания «Мать-героиня» — 200 000, 500 000, 1 000 000 рублей соответственно;

поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава», — 25 000 рублей;

вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали «Родительская слава», — 15 000 рублей.

Маткапитал

материнский (семейный) капитал в Алтайском крае — 83 850 рублей;

при рождении одновременно троих детей — 296 850 рублей;

при рождении одновременно четверых и более детей — 367 850 рублей;

А с 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал. Выплаты вырастут на размер официальной инфляции — 7,5%. Маткапитал в новом размере получат как те, чей ребенок родится после 1 февраля 2024 года, так и те, кто право на материнский капитал получил до этой даты, но пока им не распорядился. Если часть материнского капитала уже потрачена, но на счете осталась какая-то сумма, то ее также проиндексируют на 7,5%.

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17.01.2024