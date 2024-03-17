В Алтайском крае прошёл фестиваль «Сибирская Масленица»

В селе Новотырышкино Смоленского района накануне прошёл традиционный народный фестиваль весны «Сибирская Масленица». Праздник собрал более 25 тысяч гостей. Подробности в нашем сюжете.

Тысячи человек собрались в Новотырышкино Смоленского района, чтобы отпраздновать один из самых любимых в народе праздников. Участников празднования поздравила сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова. Она напомнила, что Масленица в этом году совпала с главными выборами страны – выборами главы государства.

«Мы все уже приняли участие в выборах нашего президента или ещё примем. Мы выбираем будущее нашей любимой России, которая несмотря и вопреки всегда была и остаётся и будет сильной. Огромное спасибо всем вам, кто с детьми, с родителями сегодня пришли. Сегодня безумно приятно видеть очень много ребятишек. Ведь кто, как ни они, должны с малых лет знать, что такое родная и любимая земля», — сказала Наталья Кувшинова.

Было много песен, танцев, конкурсов, битвы мешками и другие традиционные народные забавы. Не забывали и о привычных угощениях.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поздравил гостей с праздником и напомнил гостям о религиозном значении Прощённого воскресения и предстоящего Великого поста.

«От души всех православных христиан, всех людей доброй воли инославных, кто желает в эти дни принять участие в праздничных масленичных гуляниях, я вас всех поздравляю с Праздником масленицы и с грядущим, наступающим Великим постом», — сказал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Народный фестиваль весны «Сибирская Масленица» собрал в этом году более 25 тысяч гостей. Организаторы порадовали разнообразием традиционного масленичного угощения. Посетители съели порядка 10 тысяч порций блинов. Хватило всем желающим. А завершили праздник традиционным сожжением чучела зимы, что символизирует приход настоящего тепла, которое осталось в сердце каждого гостя «Сибирской Масленицы».

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,