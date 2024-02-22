В Алтайском крае прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры

21 февраля состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Алтайского края, на котором подвели итоги работы в 2023 году. В мероприятии принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев, прокурор региона Антон Герман, работники прокуратуры.

В своем докладе по итогам минувшего года Антон Герман сделал акцент на следующие цифры – в регионе пресечено свыше 66 тыс. нарушений законодательства, защищены права 10 тыс. человек. Прокуроры добились погашения задолженности по зарплате на сумму более 72 млн рублей. Благодаря совместной работе с правительством края на лекарственное обеспечение из бюджета выделено дополнительно 750 млн рублей – закрыты потребности всех нуждающихся.

Баир Доржиев отметил положительную работу региональных органов по решению социально значимых проблем и остановился на задачах, которые требуют детального внимания. В частности, он дал поручение не снижать интенсивность принимаемых мер по выплате задолженностей заработной платы. Особое внимание призвал уделить вопросам соблюдения прав многодетных семей, лекарственного обеспечения, освоению бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов.

Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин

В ведомственном музее прокуратуры Алтайского края в торжественной обстановке подвели итоги конкурса чтецов, приуроченному ко Дню защитника Отечества и к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Всего в нем приняли участие более 400 школьников, однако победителями выбрали всего 9.

«Вы невероятные молоды. Нужно было выбрать стихотворение, выучить, преодолеть свои волнения и сомнения, чтобы выйти и прочитать его, выступить перед лицом руководителей края. И тема такая важная, которая объединяет всю страну от мала до велика», – подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин [ФОТО]

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