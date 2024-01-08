В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

В Алтайском крае в праздничные дни продолжается масштабная профилактическая работа по мерам пожарной безопасности.

В рамках рейдов проводятся беседы с населением, вручаются памятки по безопасной эксплуатации систем отопления, газового оборудования, электроприборов, пиротехники.

Ежедневно проводятся подворовые обходы, особое внимание уделяется местам проживания многодетных семей, одиноких пожилых людей и инвалидов. На контроле также социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием детей или маломобильных групп населения.

Как отмечают в региональном ГУ МЧС, зимой большинство пожаров возникает по вине самих жителей, которые пренебрегают элементарными требованиями правил пожарной безопасности. Увеличивается количество пожаров, связанных с перекалом печи, нарушением правил эксплуатации печного отопления и перегрузкой электросети.

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