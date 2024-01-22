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В Алтайском крае режим “черного неба” продлен до 25 января

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На накопление вредных примесей влияет морозный антициклон. Синоптики прогнозируют, что такого рода “застой” продлится до вечера 25 января.

В Алтайском крае режим "черного неба" продлен до 25 января

Дым.

“Алтайская правда” сообщает, что наибольшее скопление примесей ожидается над Барнаулом и Бийском.

В Барнауле почти во всех районах содержание диоксида азота вдвое превысит норму. Помимо этого, в атмосферном воздухе возможно чрезмерное количество оксида углерода и сажи.

Наибольшее количество содержания оксида углерода ожидается в Индустриальном районе Барнаула, там оно будет превышено почти втрое.

В Бийске загрязняющими веществами тоже станет диоксид азота. В районе Коммунального моста — оксид углерода, а в квартале АБ — диоксид азота.

Горожанам советуют реже выходить на улицу и проветривать помещения во время режима “черного неба”, а руководителей предприятий снизить уровень выбросов в атмосферу.

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Взято отсюда
23.01.2024

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