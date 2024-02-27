В Алтайском крае родители не могут похоронить ребенка из-за больничной бюрократии

В паблике «Черное и Белое Барнаул» появилась информация о том, что 22 февраля умер ребенок в КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринска». Тело находится в морге медучреждения. Только 26 февраля семью попросили привезти документы ребенка. Тело до сих пор не отправили на обязательное вскрытие в Барнаул. Семья не может похоронить ребенка, пока не будут улажены все формальности.

«Мы не можем его похоронить. Из-за неорганизованной работы персонала, затягивается столь мучительный процесс. И когда мы сможем забрать тело ребёнка после вскрытия неизвестно!!» , — рассказала мама ребенка.

На публикацию отреагировал краевой Минздрав и пообещал ускорить решение о перевозке умершего ребенка из Заринска в морг Барнаула.

Ситуацию с затягиванием вскрытия в министерстве назвали недопустимой.

«Ситуация, описанная в социальных сетях, недопустима. В настоящее время вопрос решен, завтра утром, 27 февраля, автомобиль будет направлен в морг Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Это единственное учреждение в крае, где сосредоточены узкоспециализированные патологоанатомы. Именно на этой площадке работает судмедэкспертиза, проведение которой необходимо в случае каждой смерти ребенка. Министерство приносит глубокие соболезнования родителям», — подчеркнули в Минздраве края.

Взято отсюда.

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