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В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

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В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Судя по фото, водитель не справился с управлением перед поворотом и съехал в кювет. Причиной аварии могла стать гололедица

В Алтайском крае на трассе А-322 с проезжей части съехал большегруз, сообщил Telegram-канал ” Инцидент Рубцовск “.

На фото видно, что перед поворотом фура съехала в кювет и немного наклонилась набок. Автомобилисты предупреждают, что на трассе сильная гололедица.

Напомним, 17 марта в Алтайском крае ожидается продолжение штормовой погоды . В большинстве районов пройдет небольшой, по востоку умеренный снег, мокрый снег, дождь, местами метели.

Взято отсюда.

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В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

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