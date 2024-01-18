В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

В Немецком национальном районе автомобиль скорой помощи угодил в кювет на трассе Славгород – Хабары в направлении к селу Подсосново. По словам водителя скорой, он пытался избежать столкновения с автомобилем, который ехал по центру проезжей части, заезжая на встречную полосу. В какой-то момент твердый наст снега «закусил» правое колесо и увел машину в кювет. Доставать автомобиль пришлось с помощью спецтехники.

В момент ДТП в скорой были также две девушки-фельдшера, никто из них не пострадал. Бригада направлялась в Подсосново, чтобы госпитализировать пациента.

Взято отсюда.

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