В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

Фото: nzd22.ru

Водитель скорой, по его словам, был вынужден прижаться к обочине из-за мчавшегося практически по встречке другого автомобиля

В Немецком национальном районе автомобиль скорой помощи угодил в кювет на трассе Славгород – Хабары в направлении к селу Подсосново, сообщает местная газета ” Новое время “.

По словам водителя скорой, он пытался избежать столкновения с автомобилем, который ехал по центру проезжей части, заезжая на встречную полосу. В какой-то момент твердый наст снега “закусил” правое колесо и увел машину в кювет. Доставать автомобиль пришлось с помощью спецтехники.

В момент ДТП в скорой были также две девушки-фельдшера, никто из них не пострадал. Бригада направлялась в Подсосново, чтобы госпитализировать пациента.

Ранее в Немецком национальном районе в аварии с автомобилем скорой помощи погибли два человека, еще двое получили травмы. ДТП случилось 3 ноября 2023 года на автодороге К-08.

Взято отсюда.

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