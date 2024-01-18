реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

Фото: nzd22.ru

Водитель скорой, по его словам, был вынужден прижаться к обочине из-за мчавшегося практически по встречке другого автомобиля

В Немецком национальном районе автомобиль скорой помощи угодил в кювет на трассе Славгород – Хабары в направлении к селу Подсосново, сообщает местная газета ” Новое время “.

По словам водителя скорой, он пытался избежать столкновения с автомобилем, который ехал по центру проезжей части, заезжая на встречную полосу. В какой-то момент твердый наст снега “закусил” правое колесо и увел машину в кювет. Доставать автомобиль пришлось с помощью спецтехники.

В момент ДТП в скорой были также две девушки-фельдшера, никто из них не пострадал. Бригада направлялась в Подсосново, чтобы госпитализировать пациента.

Ранее в Немецком национальном районе в аварии с автомобилем скорой помощи погибли два человека, еще двое получили травмы. ДТП случилось 3 ноября 2023 года на автодороге К-08.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , лента новостей горного алтая и республики ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

«МК»: на Украине молодых людей уличили в исполнении российской песни «Бродяга»

18.01.2024

 Новости

Трамп: республиканцы не должны уступать Байдену ради поставок оружия Украине

18.01.2024

 Новости

Теннисистка Пивоварова: Хачанов дойдет на Australian Open до четвертого круга

18.01.2024

 Новости

США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть

18.01.2024

 Новости

Блинкова о победе над Рыбакиной: этот матч я запомню до конца жизни

18.01.2024

 Новости

Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе

18.01.2024

 Новости

Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля

18.01.2024

 Новости

В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над школьником

18.01.2024

 Новости

В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске