реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ

Под конец зимы жители Алтайского края стали меньше болеть.

По данным Роспотребнадзора по региону, за период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 20,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Среди заболевших продолжается циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии.

В целях сохранения здоровья населения в ведомстве напоминают о необходимости соблюдения общих мер профилактики ОРВИ и гриппа:

  • Используйте маску в местах скопления людей;
  • Сократите время пребывания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте;
  • Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, насморк или кашель;
  • Тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость носа, после улицы и общественного транспорта;
  • Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте помещение, в котором находитесь;
  • Строго по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;
  • Одевайтесь по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
  • При появлении больного в семье необходимо, по возможности, ограничить контакты с заболевшим и изолировать его.

    • Еще читают

    Взято отсюда.

    новости горного алтая на сегодня , лента новостей горного алтая и республики ,

    Натяжные потолки в Горняке
    горняк22 телеграм

    Барнаульцев возмутил выламывающий входную дверь мужчина

    На камеры видеонаблюдения попал горожанин, который ломал входную дверь в…

    День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

    Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

    “Я им в конце концов провод перерезал”. Как барнаульцы…

    После 2013-го Барнаул живет их трибьютами: у города особые отношения…

    День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

    Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

    Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

    Горняк Онлайн
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp