В Алтайском крае снизилась заболеваемость ОРВИ

Под конец зимы жители Алтайского края стали меньше болеть.

По данным Роспотребнадзора по региону, за период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 20,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Среди заболевших продолжается циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии.

В целях сохранения здоровья населения в ведомстве напоминают о необходимости соблюдения общих мер профилактики ОРВИ и гриппа:

Используйте маску в местах скопления людей;

Сократите время пребывания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте;

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, насморк или кашель;

Тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость носа, после улицы и общественного транспорта;

Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте помещение, в котором находитесь;

Строго по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;

Одевайтесь по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;

При появлении больного в семье необходимо, по возможности, ограничить контакты с заболевшим и изолировать его.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , лента новостей горного алтая и республики ,