В Алтайском крае сохраняется ясная морозная погода

21 января в Алтайском крае температура воздуха составит -13…-18 градусов, местами потеплеет до -7…-12. В течение дня ожидается ясная погода, в утренние часы возможна изморозь и туман. Ветер северо-восточный 2–7 м/с.

В Барнауле днем термометры покажут от -14 до -16 градусов.

В ночь с 21 на 22 января температура воздуха опустится до -25…-30 градусов, в ряде районов будет немного теплее: -19…-24 градуса. Ветер изменит направление и подует с юга со скоростью 2–7 м/с.

В Барнауле грядущей ночью от -25 до -27 градусов.

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