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В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь при пожаре

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В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь при пожаре

2 марта во время патрулирования экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Табакаева и лейтенанта полиции Павла Пасконного обнаружил возгорание жилого дома на одной из улиц в селе Сростки Бийского района. Ситуация осложнялась тем, что постройки расположены довольно близко друг к другу. Полицейские незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть для вызова пожарных, а сами предприняли первоочередной комплекс мер.

Так, поспешили во двор дома, расположенный в непосредственной близости от очага возгорания, где был припаркован автомобиль ГАЗ с установленным в нём газовым оборудованием. Поскольку существовала опасность взрыва, в случае дальнейшего распространения огня, инспекторы приняли решение убрать автомобиль на безопасное расстояние. В кабину транспортного средства тут же запрыгнул напуганный пёс и вместе с полицейским покинул опасную зону.

На место происшествия оперативно прибыли представители МЧС. Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников удалось избежать серьёзных последствий. При пожаре никто не пострадал.

Алтайский край – помощь на пожаре

Взято отсюда.

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