В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли попавшую в беду собаку

Порой сотрудникам МЧС приходится спасать не только людей, но и наших братьев меньших.

Так, в Алтайском крае во время прогулки собака провалилась в колодец. Хозяин питомца позвонил в службу спасения и сообщил о случившемся.

Как признались сотрудники МЧС, задачка была не из простых, но справились успешно.

«Собака серьезная – ротвейлер. Из двухметровой ямы пса доставали с помощью пожарных рукавов. Собака не пострадала, ее передали хозяину», – рассказал начальник 86 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Евгений Ананко.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , новости горного алтая в контакте ,