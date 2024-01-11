В Алтайском крае стартовали мероприятия, посвященные 95-летию Василия Шукшина

Юбилейный год на Алтае начался с презентации сборника пьес о Василии Шукшине и его семье, который был издан в рамках масштабного проекта Алтайского краевого театра драмы – драматургической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность» .

На пресс-конференции, посвящённой юбилейному году Василия Шукшина, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова напомнила, что накануне Нового года был опубликован утверждённый Губернатором план юбилейных мероприятий. Так, первым событием года, которое состоится 13 и 14 января, станет показ эскизов спектакле й по тем пьесам, которые были написаны в рамках драматургической лаборатории. 29 января на сцене театра драмы пройдет показ одноактного балета-спектакля «Жил человек» по произведениям Василия Шукшина. Балет-спектакль был создан в рамках творческой мастерской народного артиста СССР Владимира Васильева, которая проходила в Барнауле несколько лет назад на базе Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай».

По словам министра культуры, в юбилейный год будет реализован еще один проект в рамках лаборатории Владимира Васильева с ансамблем «Алтай» под названием «Шукшин, Распутин, Астафьев». «Виктору Астафьеву в этом году исполняется 100 лет, и таким образом мы отдадим дань памяти ещё одному крупному сибирскому писателю. Это будет пластический спектакль по произведениям сразу трёх авторов», – рассказала Елена Безрукова. Не менее интересным обещает быть совместный проект Алтайского театра драмы и Всероссийского музея-заповедника Василия Шушкина. Это будет выставка, посвящённая сотрудничеству Шукшина с «Мосфильмом».

Директор краевого театра драмы Любовь Березина подробнее остановилась на лаборатории «Шукшин. Миф и реальность», третий этап которой стартовал 9 января, и фестивале «Здравствуйте, люди», запланированном на осень.

«В ближайшие выходные зритель увидит три режиссёрские работы эскизов спектаклей, которые получили наибольший отклик у зрителей. По результатам этих показов определится пьеса-победитель, которая станет полноценным спектаклем. На самом деле мы надеемся, что все три работы получат своё полноценное воплощение на нашей сцене и останутся в репертуаре театра», – сказала директор театра.

Любовь Березина также подчеркнула, что ни одна театральная лаборатория, которая проходила в России, не получала своё продолжение изданием печатного сборника пьес. Уже в этом месяце книга разойдется между участниками лаборатории, театрами, библиотеками и музеями края. Также все желающие смогут приобрести её в сувенирной лавке театра. На презентации драматурги Светлана Баженова и Олег Маслов поделились историями создания пьес «Ныряй!» и «Барнаульская ночь», а также насколько изменилось их представление о Шукшине и его творчестве после участия в лаборатории.

Взято отсюда.

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