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В Алтайском крае студент выпал из окна общежития техникума

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В Алтайском крае студент выпал из окна общежития техникума

Фото: t.me/vkurse22

Как говорят очевидцы, парень получил серьезные травмы и находится в реанимации. ЧП произошло накануне в общежитии техникума

В Яровом с высоты третьего этажа выпал студент местного техникума, сообщили очевидцы в Telegram-канале ” В курсе 22 “.

Парень упал из окна общежития, остался жив, но получил серьезные травмы. Как пишут свидетели, у него разбита голова, сломаны ноги и ребра, есть повреждения внутренних органов.

Сейчас находится в реанимации“, – говорится в сообщении.

Ранее в Барнауле из многоэтажки на Павловском тракте выпал мужчина . По словам очевидцев, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Взято отсюда.

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