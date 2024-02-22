В Алтайском крае студент выпал из окна общежития техникума

Фото: t.me/vkurse22
Как говорят очевидцы, парень получил серьезные травмы и находится в реанимации. ЧП произошло накануне в общежитии техникума
В Яровом с высоты третьего этажа выпал студент местного техникума, сообщили очевидцы в Telegram-канале ” В курсе 22 “.
Парень упал из окна общежития, остался жив, но получил серьезные травмы. Как пишут свидетели, у него разбита голова, сломаны ноги и ребра, есть повреждения внутренних органов.
“Сейчас находится в реанимации“, – говорится в сообщении.
Ранее в Барнауле из многоэтажки на Павловском тракте выпал мужчина . По словам очевидцев, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Взято отсюда.
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