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В Алтайском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте государственных наград

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В Алтайском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте государственных наград

Возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Катунь 24

Барнаульский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ст. 324 УК РФ (приобретение и сбыт государственных наград).

По версии дознания в начале 2023 года обвиняемый приобрел у незнакомого лица 40 государственных наград СССР (медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и другие).В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий при попытке сбыта 9 государственных наград в зале ожидания автовокзала города Барнаула за денежное вознаграждение мужчина был задержан. Остальные награды изъяты сотрудниками транспортной полиции по месту жительства обвиняемого.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 Железнодорожного района города Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.

Взято отсюда.

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