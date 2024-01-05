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В Алтайском крае в 1,5 раз выросла зарплата сотрудников предприятий по производству одежды

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В Алтайском крае в 1,5 раз выросла зарплата сотрудников предприятий по производству одежды

В Алтайском крае на промышленных предприятиях продолжает расти уровень заработной платы. За девять месяцев 2023 года в обрабатывающих производствах этот показатель увеличился на 25,7%.

По данным Минпромэнерго региона, наибольший прирост зарплаты в промышленности Алтайского края наблюдается в производстве одежды (в 1,5 раза), оборонно-промышленном комплексе и котлостроении (на 46%), выпуске автокомпонентов (на 37%).

Кроме того, высокий уровень заработной платы зафиксирован в производстве электроники (63,8 тысячи рублей), вагонов (60,5 тысячи рублей), химических веществ и электрооборудования (по 55 тысяч рублей).

Также значительный прирост заработной платы мы можем наблюдать в добыче полезных ископаемых (123,8%). На предприятиях этой отрасли средний уровень зарплаты составляет 76,5 тысячи рублей.

Плюс ко всему в регионе наблюдается тенденция роста занятых в промышленном производстве. За девять месяцев 2023 года прирост численности работающих на предприятиях составил 1,9 тысячи человек относительно аналогичного периода 2022 года.

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Взято отсюда.

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