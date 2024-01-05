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В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

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В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

Фото: unsplash.com

Для повышения туристического интереса зимой, в крае традиционно проводят насыщенные развлекательные программы, представленные разнообразными программами отдыха

В Управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края заявили, что в 2024 году регион ориентировочно посетит более 2,4 млн рублей, сообщает ТАСС .

Сложившаяся динамика и стабильно высокий спрос на отдых в Алтайском крае позволяют прогнозировать, что темп прироста туристско-экскурсионного потока в 2024 году сохранится на уровне не менее текущего года, что в количественном выражении составит более 2,4 млн человек“, – сообщили в ведомстве.

По итогам 2023 года показатель туристического потока составил 2,3 млн человек, что на 5% больше аналогичного показателя 2022 года.

Взято отсюда.

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