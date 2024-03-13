В Алтайском крае в этом году планируют сдавать ЕГЭ более 10 тысяч человек

В 2024 году государственная итоговая аттестация пройдет во всех 69 муниципалитетах Алтайского края. Для 9,5 тысячи выпускников 11-х классов будут работать 95 массовых пунктов приема экзамена. Всего же на сдачу ЕГЭ зарегистрировано более 10 тысяч человек .

Для 28,5 тысячи выпускников 9-х классов будет создано около 160 массовых пунктов приема экзамена.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Правительстве региона заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

По ее словам, наиболее популярными предметами по выбору выпускников 11-х классов стали математика профильная, обществознание, биология, информатика. Выпускники 9-х классов отдали предпочтение обществознанию, географии и биологии.

«Хочу обратить ваше внимание на мероприятие, которое пройдет 27 марта на базе гимназии №22. Всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, стартовала в 2024 году в восьмой раз. Участие дает родителям уникальную возможность на собственном опыте познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, чтобы снять излишнее психологическое напряжение перед экзаменами. Ежегодно ЕГЭ для родителей проводится практически во всех регионах России и пользуется большой популярностью», – сказала Лариса Терновая.

Кроме того, на пресс-конференции обсудили предложение Президента РФ о пересдаче выпускниками школ одного экзамена по выбору . Заместитель министра пояснила, что в настоящее время на федеральном уровне разрабатываются соответствующие документы.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края

Взято отсюда.

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