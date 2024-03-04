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В Алтайском крае в нидерландских хризантемах нашли опасное насекомое

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В Алтайском крае в нидерландских хризантемах нашли опасное насекомое

В Алтайском крае в партии нидерландских хризантем, импортируемых в Россию из Казахстана, выявили опасное насекомое.

Карантинный для России вид трипса — западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis Pergande — специалисты Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обнаружили на Кулундинском пункте филиала. Сюда поступила партия из 19 тыс. штук цветов и бутонов хризантем, сообщает пресс-служба центра.

При исследованиях в 120 выявили вредный организм. Все зараженные цветы сожгли.

Западный цветочный трипс является опасным вредителем хризантем и роз. Зараженные цветы представляют высокий фитосанитарный риск. В теплицах трипсы могут навредить овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Она активно переносят опасные вирусные заболевания, поражающие культурные растения.

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Взято отсюда.

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