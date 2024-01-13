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В Алтайском крае вновь объявлен штормпрогноз

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В Алтайском крае вновь объявлен штормпрогноз

14 и 15 января в Алтайском крае снова ожидается штормовой ветер, метели и мокрый снег.

По данным Алтайского Гидрометцентра, в регионе 14 января ветер ожидается ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, а днем усилится до 18-23 м/с, возможны порывы 25-30 м/с. Температура ночью составит -12,-17 гр., днем +1,+6 гр.

15 января ночью сохранится ветер – 18-23 м/с, местами возможны порывы 25-30 м/с. Днем ветер утихнет до 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -13,-18 гр., местами до -23 гр.

В Барнауле 14 и 15 января возможен сильный ветер 18-23 м/с. Термометры 14 января покажут ночью -12,-14 гр., днем +1,+3 гр. В понедельник, 15 января, столбики опустятся до -16,-18 гр. ночью и -17,-19 гр. днем.

Специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. Пешеходы, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции. При резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям.

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Взято отсюда.

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