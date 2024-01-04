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В Алтайском крае вновь перекрывают дороги. Где проехать нельзя?

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Из-за непогоды на Алтае вновь действуют ограничения на автомобильных трассах. На этот раз проехать нельзя недалеко от Барнаула.

В Алтайском крае вновь перекрывают дороги. Где проехать нельзя?

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.

Ограничения для всех видов транспортных средств ввели сегодня на участке трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан в районе дороги от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 — км 87).

Причиной ограничения движения стали сложные метеорологические условия в виде мокрого снега, гололеда, метели и усиления ветра до 18-23 м/с.

МЧС Алтайского края просит водителей по возможности воздержаться от поездок, а в случае необходимости — не превышать скоростной режим и быть внимательными.

Напомним, со вчерашнего дня была перекрыта трасса между Рубцовском и Змеиногорском. Утром 3 января ее открыли. В течение суток в Алтайском крае были зафиксированы массовые ДТП. Особо сложная ситуация сложилась по направлению Бийска и Белокурихи.

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Взято отсюда
04.01.2024

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