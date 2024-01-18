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В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

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В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

Фото: Алтайская таможня

Оперативные мероприятия таможенники проводили совместно с Управлением ФСБ по Алтайскому краю и краевым пограничным управлением

Сотрудники Алтайской таможни за 2023 год возбудили 22 уголовных дела по факту контрабанды более 3,9 тысячи кубометров лесоматериалов, сообщили в ведомстве.

Таможенники устанавливали факты незаконного вывоза леса из региона в страны ближнего зарубежья железнодорожным и автомобильным транспортом с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения.

Отмечается, что организаторами незаконного перемещения лесоматериалов из Алтайского края были граждане России.

13 февраля, 12:18 В Алтайском крае иностранцу грозит тюрьма за незаконный вывоз леса

Мужчина скупал лес у местных предпринимателей и оформлял подложные документы, чтобы вывезти его за границу. Однако таможенники вмешались в его планы

Например, были задержаны злоумышленники, отправившие контрабандным путем за пределы страны более 3,6 тысячи кубометров пиломатериалов хвойных пород на сумму более 42 млн рублей.

Также таможенникам удалось пресечь незаконный вывоз почти 300 кубометров древесины на сумму свыше 3 млн рублей.

По всем выявленным преступлениям таможня возбудила уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный штраф.

Ранее таможенники нашли 6,5 тысяч пачек контрабандных сигарет в магазинах Барнаула.

Взято отсюда.

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