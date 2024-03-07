В Алтайском крае участились случаи мошенничества, при которых, чтобы войти в доверие жителей, звонящие представляются сотрудниками ФСБ

Будьте внимательны!

Одна из жертв рассказывает:

«…Я стала жертвой мошенничества на 535 тысяч рублей. Началось все с того, что мне позвонил сотрудник банка и сообщил, что от моего имени выставили заявку на кредит. Сразу же через минуту этот сотрудник соединил меня с сотрудников ФСБ России по Алтайскому краю. Представившись следователем ФСБ, он сообщил мне, что я стала жертвой мошенничества, и чтобы поймать их необходимо соблюдать тайну следствия, запугал меня статьями о неразглашении информации, и что он будет постоянно следить и звонить».

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, вам звонят под видом органов ФСБ, требуют ваши персональные данные и настаивают, что нужно перевести деньги, не верьте этому! Действуют мошенники.

Работники Федеральной службы безопасности не имеют права требовать от граждан перевода денежных средств на какие-либо счета, склонять к совершению сделок по продаже имущества или оказанию содействия в поимке преступников.

Сотрудники правоохранительных органов не имеют права требовать от вас перевода денежных средств, склонять к совершению сделок по продаже имущества или оказанию содействия в поимке преступников. Такой разговор нужно прекратить.

Куда обращаться?

В случае, если вам звонят неизвестные люди и, представляясь сотрудниками ФСБ, требуют совершить финансовые операции или какие-либо противоправные действия, немедленно прекратите разговор и перезвоните в дежурную службу УФСБ России по Алтайскому краю по телефону 66-74-55 или по номеру 102.

Дежурный: (3852)66-74-01 Телефон доверия: (3852) 63-81-55 Единый номер: 102

Взято отсюда.

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