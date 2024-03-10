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В Алтайском крае ушел из дома и исчез 62-летний мужчина

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В Алтайском крае ушел из дома и исчез 62-летний мужчина

Фото: "Лиза Алерт"

Мужчина ушел из дома в селе Заковряшино и пропал. Всех, кто что-либо о нем знает, просят сообщить по телефонам, которые указаны в ориентировке

В Алтайском крае ищут пропавшего 6 марта мужчину, сообщается на странице поисково-спасательного отряда ” ЛизаАлерт “.

Василий Сахаров ушел из дома в селе Заковряшино в неизвестном направлении.

  • Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серо-голубые.
  • Был одет в жёлтую куртку с черными вставками, черные брюки, черные резиновые сапоги и черную шапку.

    • Отмечается, что мужчина не разговаривает.

    Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

    Ранее в Алтайском крае пропал 16-летний парень . Ночью 5 марта он вышел из дома своих знакомых в Змеиногорске и бесследно исчез.

    Взято отсюда.

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