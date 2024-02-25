В Алтайском крае увеличат патрулирование лесов

В 2024 году в Алтайском крае увеличится количество патрулирований лесов для профилактики пожаров на треть – с 6000 до 8000. Также почти на 10% вырастет объем авиационной разведки – с 600 до 650 летных часов.

В конце прошлого года на лесных участках дополнительно создано три пожарных резервуара для заправки водой техники. В этом году создадут еще два. Кроме того, усилят техникой группировки лесопожарных формирований юго-западной части региона.

Об этом рассказал в интервью журналистам ТВ «Вести-Алтай» губернатор Виктор Томенко. Он пояснил, что все эти мероприятия отражены в Плане основных мероприятий по подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2024 года.

Глава региона напомнил, что прошлый год был сложным с точки зрения природных пожаров. Произошло несколько крупных лесных возгораний, которые сопровождались неблагоприятными погодными условиями. Общая площадь, пройденная огнем, составила 23 тысяч гектаров, тогда как в 2022 году — порядка 10 тыс. Количество же пожаров в прошлом снизилось в два раза.

«Мы делаем выводы о том, как шла борьба с пожарами в предыдущие годы, особенно в 2023 году. На этом основании делаем шаги по совершенствованию всей системы. Из 276 пожаров, которые были в крае в прошлом году, в первые сутки обнаружены 256. То есть, 90% пожаров потушены в самом начале. Те немногие крупные пожары, с которыми погода не давала бороться, осложнили ситуацию в регионе. Поэтому этот вопрос всегда в зоне моего внимания, Правительства края, регионального Министерства природных ресурсов и экологии при взаимодействие с федеральными структурами», – сказал глава региона.

В прошлом году два самых крупных лесных пожара произошли в Егорьевском районе. Предотвратить их было невозможно, поэтому усилия направили на защиту населенных пунктов. Специалисты предприятий лесного хозяйства, подразделений МЧС, Авиалесоохраны работали слаженно и профессионально, в итоге на пятые сутки они были ликвидированы.

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