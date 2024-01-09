В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

Фото: "Инцидент Барнаул"

Более 60 человек в авариях получили травмы. В Госавтоинспекции призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения

За первую неделю января в Алтайском крае произошло 39 ДТП, в которых погибли три человека и 65 пострадали, из них 17 детей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Основными причинами аварий было несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также выезд на встречную полосу.

Сотрудники ДПС за новогодние выходные также выявили более 4,5 тысяч нарушений ПДД РФ. В том числе 193 водителя попались на вождении с признаками опьянения, 23 из них совершили это правонарушение повторно.

Ранее в Третьяковском районе в районе населенного пункта Корболиха два легковых автомобиля провалились под лед .

Взято отсюда.

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