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В Алтайском крае за сутки ликвидировано несколько пожаров в частном секторе

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В Алтайском крае за сутки ликвидировано несколько пожаров в частном секторе

21 января только пожарные Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ потушили три бани и два сарая. Самой частой причиной возгораний остается неправильная эксплуатация печи.

В частности, в селе Подгорном Шелаболихинского района жители одного из домов затопили баню так, что потом загорелась и она, и сарай, который находился с ней под одной крышей. Пострадало 36 квадратных метров хозяйственных построек, пожарным удалось предотвратить переход пламени на жилые строения. Из горящего сарая огнеборцы эвакуировали газовый баллон.

Похожий случай произошел в селе Ситниково Баевского района. Площадь распространения пожара составила 24 квадратных метра. Еще одна баня пострадала в селе Корчино Мамонтовского района, где возгорание началось из-за неисправности печи и дымохода.

Крупнейшим инцидентом стал пожар в селе Новообинцево Шелаболихинского района. По предварительным данным, владелец хозпостроек нарушил правила монтажа электрооборудования, что и привело к печальным последствиям. Площадь горения составила 200 квадратных метров, потушили пламя совместными усилиями федеральных, региональных и добровольных пожарных. Уничтожена крыша сарая, потолочные перекрытия и частично стены. Кроме того, погибли животные: козы, поросята и куры.

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Взято отсюда.

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