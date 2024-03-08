реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае задержали курьера, который помогал мошенникам похищать деньги у пенсионеров

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае задержали курьера, который помогал мошенникам похищать деньги у пенсионеров

В Алтайском крае установили подозреваемого в серии мошенничеств, жертвами которых стали 10 пожилых граждан из разных районов. Все они были совершены по схеме «Ваш родственник попал в беду».

18-летний молодой человек из Рубцовска нашёл в интернете объявление о быстром заработке. Он связался с «работодателями», и позже ему пришла инструкция. Согласно ей он должен был приезжать в качестве курьера, забирать приготовленные деньги и переводить их на банковские счета нанимателей, оставляя себе от 5 до 20 тысяч рублей.

Общая сумма похищенных у потерпевших средств составила более двух миллионов рублей. Пострадали пожилые люди из Локтевского, Краснощековского, Поспелихинского, Шипуновского, Алейского и Мамонтовского районов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Задержанный заключён под стражу. Полицейские устанавливают личность организатора противоправной деятельности.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости алтайского края и республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Российскую блогершу оштрафовали за помощь бездомной во Франции

Российскую блогершу оштрафовали за помощь бездомной во Франции

«КП»: Лену Ленину оштрафовали на 100 евро во Франции за…

Еврокомиссия предоставит деньги Украине до конца марта

Еврокомиссия предоставит деньги Украине до конца марта

Reuters: Еврокомиссия предоставит 4,5 млрд евро Украине до конца марта…

Стало известно об использовании Киевом токсичных химикатов в зоне СВО

Стало известно об использовании Киевом токсичных химикатов в зоне…

Постпред РФ при ОЗХО: Киев использует против бойцов ВС России…

На границе Украины и Румынии задержали полный уклонистов автобус

На границе Украины и Румынии задержали полный уклонистов автобус

«Страна.ua»: на границы Украины с Румынией задержали автобус с 34…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp