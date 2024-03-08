В Алтайском крае задержали курьера, который помогал мошенникам похищать деньги у пенсионеров

В Алтайском крае установили подозреваемого в серии мошенничеств, жертвами которых стали 10 пожилых граждан из разных районов. Все они были совершены по схеме «Ваш родственник попал в беду».

18-летний молодой человек из Рубцовска нашёл в интернете объявление о быстром заработке. Он связался с «работодателями», и позже ему пришла инструкция. Согласно ей он должен был приезжать в качестве курьера, забирать приготовленные деньги и переводить их на банковские счета нанимателей, оставляя себе от 5 до 20 тысяч рублей.

Общая сумма похищенных у потерпевших средств составила более двух миллионов рублей. Пострадали пожилые люди из Локтевского, Краснощековского, Поспелихинского, Шипуновского, Алейского и Мамонтовского районов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Задержанный заключён под стражу. Полицейские устанавливают личность организатора противоправной деятельности.

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