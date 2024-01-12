В Алтайском крае задержали курьера мошенников, который забрал деньги у семи пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска Волчихинского района задержали барнаульца, который выполнял роль курьера от мошенников и забирал деньги у пенсионеров. Аферисты использовали широко известную схему «Ваш родственник попал в ДТП».

Полицейские установили, что с 9 по 11 января 18-летний парень успел объехать минимум семь адресов, где забирал деньги у пожилых людей старше 75 лет. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей, а пострадавшими стали жители краевой столицы, Алейска, Калманского, Поспелихинского, Рубцовского и Волчихинского районов.

Задержанный подозреваемый пояснил, что нашел работу в интернете. «Работодатель» потребовал от него паспортные данные, личное фото и фото жилища. После этого мужчине направили адреса людей из разных районов края, у которых нужно было на такси просто собрать деньги.

Молодой человек понимал, что идет на преступление и старался как можно чаще менять машины, чтобы не попасть в поле зрения полиции. Заявления поступили сразу в несколько дежурных частей. Сотрудники оперативно задержали злоумышленника, когда он направлялся к очередной жертве в Кулунду.

Возбуждено уголовное дело. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян принял решение поощрить полицейских, которые пресекли серию мошенничеств.

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Взято отсюда.

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