В Алтайском крае задержали примкнувшего к мошенникам новосибирца

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Пенсионерки стали жертвами мошенничества и лишились 400 тысяч рублей. Курьера аферистов оперативно задержал патруль Росгвардии

В селе Михайловское задержали 24-летнего жителя Новосибирска, причастного к совершению в Алтайском крае серии дистанционных мошенничеств, сообщили в краевом управлении Росгвардии.

Сотрудники отделения вневедомственной охраны получили ориентировку о совершении в райцентре двух преступлений. По информации полиции, жертвами обмана по схеме “Ваш родственник попал в беду” стали пожилые жительницы Михайловского. Каждой из потерпевших звонил неизвестный и, представляясь адвокатом, сообщал, что их дочь стала виновницей резонансного ДТП, а для освобождения ее от ответственности требовалось передать курьеру крупную сумму.

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В общей сложности, 82 и 84-летняя женщины отдали мошенникам 400 тысяч рублей. Со слов свидетелей стало известно, что подозреваемый передвигается на такси.

Патруль Росгвардии оперативно подключился к поискам преступника и вскоре на окраине села сотрудники заметили подходящий под описание Renault Logan. Росгвардейцы заблокировали движение автомобиля, задержали водителя и пассажира авто.

“В ходе дальнейшего разбирательства причастность одного из мужчин к совершению преступлений подтвердилась, часть похищенных денег были обнаружены у него в ходе личного досмотра. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ “Мошенничество”, – отметили в управлении.

Ранее бийчанка перевела аферистам почти 2 млн рублей, пытаясь “обогнать” мошенников .

Взято отсюда.

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