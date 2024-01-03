В Алтайском крае закрыли движение по трассе из-за метели и сильного ветра

3 января в Алтайском крае из-за неблагоприятной погоды закрыли движение по участку трассы Барнаул-Рубцовск.
Ограничения действуют для всех видов транспорта на автодороге А-322 на участке от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 – км 87).
По данным синоптиков, в Алтайском крае 3 января ожидается сильный снег, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18–23 м/с. Возможно резкое похолодание.
В региональном ГУ МЧС призывают водителей воздержаться от поездок, не покидать населенные пункты, управлять автомобилем в соответствии с погодными условиями.
Телефоны дежурных диспетчерских служб:
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