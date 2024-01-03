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В Алтайском крае закрыли движение по трассе из-за метели и сильного ветра

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В Алтайском крае закрыли движение по трассе из-за метели и сильного ветра

3 января в Алтайском крае из-за неблагоприятной погоды закрыли движение по участку трассы Барнаул-Рубцовск.

Ограничения действуют для всех видов транспорта на автодороге А-322 на участке от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 – км 87).

По данным синоптиков, в Алтайском крае 3 января ожидается сильный снег, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18–23 м/с. Возможно резкое похолодание.

В региональном ГУ МЧС призывают водителей воздержаться от поездок, не покидать населенные пункты, управлять автомобилем в соответствии с погодными условиями.

Телефоны дежурных диспетчерских служб:

  • КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507–512, 8–800–222–3169;
  • ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63–14–59;
  • МЧС: +7 (3852) 20–26–10;
  • УГИБДД: +7 (3852) 39–35–86.

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