реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов преступной группы. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в конце 2022 года отбывающий наказание в колонии строгого режима за распространение наркотиков гражданин Республики Таджикистан посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет познакомился с 17-летней соотечественницей и ее матерью, которые проживали в городе Новосибирске. Войдя в доверие, он предложил им заработок в сфере незаконного оборота наркотиков, после чего в начале 2023 года через неустановленное следствием лицо передал пакет  с героином массой более 50 грамм. Кроме того, организатор преступной схемы подыскал еще четверых граждан Таджикистана и Узбекистана, прибывших на территорию нашей страны с целью трудовой миграции, которым предложил распространять закладки с наркотиками на территории города Бийска и Славгорода. В феврале 2023 года курьеры получили от обвиняемых жительниц Новосибирска наркотик, после чего расфасовали его и разложили закладки в городах Алтайского края. Довести преступный умысел до конца организатору преступной группы и ее участникам не удалось, в связи с тем, что они были задержаны оперативными сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия следователем СК по краю направлены представления в органы системы исполнения наказания и полиции об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следствием проделана кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , вести алтай новости сегодня

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие люди больше всего подвержены раку

«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие…

Психолог Алтайского краевого онкодиспансера Алла Лобанова рассказала, что негативные эмоции,…

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные годы – исторический фоторепортаж altapress.ru

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные…

На Масленице всегда жарко – из-за костра, энергичных танцев и…

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят в другие регионы

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят…

Строительная промышленность Алтайского края в основном живет за счет того,…

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные годы – исторический фоторепортаж altapress.ru

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные…

На Масленице всегда жарко – из-за костра, энергичных танцев и…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp