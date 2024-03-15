В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов преступной группы. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в конце 2022 года отбывающий наказание в колонии строгого режима за распространение наркотиков гражданин Республики Таджикистан посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет познакомился с 17-летней соотечественницей и ее матерью, которые проживали в городе Новосибирске. Войдя в доверие, он предложил им заработок в сфере незаконного оборота наркотиков, после чего в начале 2023 года через неустановленное следствием лицо передал пакет с героином массой более 50 грамм. Кроме того, организатор преступной схемы подыскал еще четверых граждан Таджикистана и Узбекистана, прибывших на территорию нашей страны с целью трудовой миграции, которым предложил распространять закладки с наркотиками на территории города Бийска и Славгорода. В феврале 2023 года курьеры получили от обвиняемых жительниц Новосибирска наркотик, после чего расфасовали его и разложили закладки в городах Алтайского края. Довести преступный умысел до конца организатору преступной группы и ее участникам не удалось, в связи с тем, что они были задержаны оперативными сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия следователем СК по краю направлены представления в органы системы исполнения наказания и полиции об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следствием проделана кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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