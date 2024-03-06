реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае завершилась эстафета передачи семейного очага «Сердце России» в города и районы региона

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае завершилась эстафета передачи семейного очага «Сердце России» в города и районы региона

Всероссийский семейный очаг «Сердце России» из Дворца бракосочетания города Барнаула передали в Алейск, Белокуриху, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород и Яровое. Оттуда огонь отправился в районы края. В церемониях эстафеты передачи пламени приняли участие достойные супружеские пары с интересной семейной историей и активной жизненной позицией.

«Семейный очаг – это прикосновение к чему-то святому. Этот огонь будет передаваться по цепочке в семьи нашего края, чтобы он оберегал их и согревал», – отметила начальник управления юстиции Алтайского края  Оксана Грохотова .

Как уточняют в  ведомстве , пламя семейного очага, олицетворяющее крепость семьи и брака, в течение всего года будет храниться в органах ЗАГС региона. Все желающие смогут взять себе частичку огня, который станет оберегом их семьи.

Напомним, 2024 год Президент Владимир Путин объявил Годом семьи. В январе  на форуме «Родные – Любимые» состоялось его официальное открытие . Оттуда в Сибирский федеральный округ доставили Всероссийский семейный очаг. В регион его привезла молодая семья Котовых. Местом хранения огня стал Дворец бракосочетания города Барнаула. 

Фото: управление юстиции Алтайского края

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости эл алтай ,

горняк22 телеграм

День карьеры в РИИ АлтГТУ

С целью содействия трудоустройству будущих выпускников 27 февраля 2024 года…

Узнать больше
Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая стала моделью на Неделе моды…

Узнать больше
Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Евгения Гуцул‘ class=”item-image” > Президент России Владимир Путин встретился с главой…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp