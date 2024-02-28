В алтайском наукограде определили подрядчика на ремонт улиц

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Планируются дорожные работы стоимостью почти полмиллиарда рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Бийске в этом году отремонтируют пять участков.

Работы по результатам торгов выполнит Юго-Восточное ДСУ. На эти цели направят 499 миллионов рублей.

До 1 сентября подрядчик должен привести в нормативное состояние улицы Васильева в обе стороны (от здания №74 на улице Васильева до улицы Трофимова), Въездную (от улицы Надеждинской в поселке Одинцовка до автобусной остановки «Клуб» села Фоминского), Кутузова (в границах улиц Гейдека и Социалистической), Мухачева (от путепровода по улице Казанцевых до переулка Мопровского) и Мартьянова в обе стороны (в границах улиц Васильева и Обской).

«Бийский рабочий» напомнил, что ремонт отдельных дорог будет проходить с расширением проезжей части. Например, такие работы предусмотрены на улице Васильева. А на улице Мартьянова после ремонта изменится схема движения и появится светофор.

Источник: Официальный сайт Алтайского края.

Взято отсюда.

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