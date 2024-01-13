Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В алтайском селе из пожара спасли двух женщин

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В алтайском селе из пожара спасли двух женщин

Ночью 13 января в селе Чарышское произошел пожар в частном доме.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание случилось на улице Комсомольская.

На момент прибытия сотрудников 71 пожарно-спасательной части 7 ПСО горели веранда, крыша и стены дома. Через окно были спасены две женщины.

В результате пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Всего на месте работали 5 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Причины пожара устанавливаются.

>

Еще читают

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Двух женщин спасли на пожаре в Алтайском крае

13.01.2024

 Происшествия

Крупный пожар произошел на складе популярного маркетплейса

13.01.2024

 Происшествия

Крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах. Подробности к этому часу

13.01.2024

 Происшествия

В Барнауле водитель чуть не сбил четверых пешеходов

13.01.2024

 Происшествия

Новые подробности о пожаре в Шушарах сообщили сотрудники склада Wildberries

13.01.2024

 Происшествия

Барнаулец грел постель и чуть не спалил квартиру

13.01.2024

 Происшествия

Гепатит А выявили у посетителей российских закусочных

13.01.2024

 Происшествия

Старый Новый год. Как отмечать, гадать, и что категорически нельзя делать

13.01.2024

 Происшествия

На Алтае вдвое увеличилось число краснокнижных горных баранов

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix