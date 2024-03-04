В алтайском селе при пожаре погибла маленькая девочка и её отец

В регионе – тревожная ситуация с пожарами. Только за 2 марта жертвами огненной стихии стали пять человек.

Следком и прокуратура ведут сейчас проверку, выясняя обстоятельства пожара в селе Ая, который унёс жизни маленькой девочки и её отца. Известно, что 45-летний местный житель растопил печь, используя жидкое горючее. Оно попало на пол. После того, как мужчина ушёл в другую комнату, начался пожар. Двое, находившихся в доме детей, успели выбежать на улицу, а глава семьи и его младшая дочь погибли. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Вера Климанова

Взято отсюда.

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